القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "العين الإخبارية" تحاور رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري خلال المؤتمر الصحفي الأخير قبل ساعات من انطلاق رحلته التاريخية للفضاء وتستكشف منه طبيعة الأبحاث العلمية التي سيجريها خلال رحلة في المحطة الدولية للفضاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر هزاع المنصوري لـ"العين الإخبارية": رحلتنا للفضاء تفتح الباب أمام أجيال المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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