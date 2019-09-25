إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس للمرة الثانية في 3 شهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، اعتقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية خلال 3 شهور.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن "قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، وزير شؤون القدس بعد أن داهمت منزله في القدس وقامت بتفتيشه".
ولم توضح الوكالة سبب اعتقاله.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها الهدمي، ففي يونيو/حزيران الماضي حاصرت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منزله في حي الصوانه قبل مداهمته واعتقاله واقتياده إلى مركز تحقيق.
وآنذاك، قال المحامي مهند جبارة لـ"العين الإخبارية" إن شرطة الاحتلال تدعي أن الهدمي مس ما أسمته السيادة الإسرائيلية بالقدس من خلال استقبال الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا لدى قيامه بزيارة إلى المسجد الأقصى منتصف يونيو الماضي.
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