ضبط خلية استخباراتية أجنبية تحّرض على الفوضى في مصر

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

ألقت أجهزة الأمن المصرية، خلية من مكونة من عناصر استخباراتية، من حركة حماس، وجماعة الإخوان، والمخابرات التركية، وأجهزة استخبارات أوروبية، بهدف تنفيذ مخطط إسقاط الدولة المصرية.

حيث عرض الإعلامي عمرو أديب، صوراً ومقاطع فيديوهات لعناصر هذه الخلية، بينهم بيتر باص هارون، هولندي الجنسية، وبيرات بيرتان أودجان، تركي الجنسية، قاما بعمليات رصد وتصوير مراقبة لميدان التحرير بوسط القاهرة.

وأكد عناصر الخلية في اعترافاتهم، أنهم صوروا ميدان التحرير لصالح إحدى الجهات عن طريق طائرة “درون” من أعلى اسطح أحد الفنادق، وأنهم مكلفين بتمويل وتحريض تحركات الشارع المصري للخروج الجمعة المقبل بهدف التشهير بسياسات النظام المصري واسقاطه.