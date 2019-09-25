الان تتابع هجوم بـ«قنبلة» يستهدف حافلة للشرطة في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 8:37 ص, 25 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 لم ترد بعد تقارير بشأن الضحايا انقرة- الخليج 365: ذكرت وكالة إخلاص التركية للأنباء اليوم الأربعاء أن هجوما بقنبلة استهدف حافلة للشرطة في إقليم أضنة بجنوب البلاد.

وقالت الوكالة إنه لم ترد بعد تقارير بشأن الضحايا مضيفة أن عربات إسعاف قد أرسلت لمسرح الحادث بمنطقة يوريجر.

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