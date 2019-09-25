رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة

جدة - عمرو شويل الامم المتحدة - الخليج 365:

ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، واصفا إياه بأنه “جريمة جديرة بالازدراء للغاية”، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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إلا أن رئيس الوزراء امتنع عن إلقاء اللوم على أي بلد في ذلك الهجوم.

وقال: “الهجوم على منشآت النفط الخام في السعودية كان جريمة جديرة بالازدراء للغاية حيث تجعل النظام الاقتصادي الدولي رهينة”.

كانت السعودية والولايات المتحدة قد حملتا إيران مسؤولية ذلك الهجوم.