اخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الامم المتحدة - الخليج 365:

ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو النفطية ، واصفا إياه بأنه “جريمة جديرة بالازدراء للغاية”، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

Advertisements

إلا أن رئيس الوزراء امتنع عن إلقاء اللوم على أي بلد في ذلك الهجوم.

وقال: “الهجوم على منشآت النفط الخام في السعودية كان جريمة جديرة بالازدراء للغاية حيث تجعل النظام الاقتصادي الدولي رهينة”.

كانت السعودية والولايات المتحدة قد حملتا إيران مسؤولية ذلك الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا