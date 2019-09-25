الان تتابع رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الامم المتحدة - الخليج 365:
ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، واصفا إياه بأنه “جريمة جديرة بالازدراء للغاية”، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلا أن رئيس الوزراء امتنع عن إلقاء اللوم على أي بلد في ذلك الهجوم.
وقال: “الهجوم على منشآت النفط الخام في السعودية كان جريمة جديرة بالازدراء للغاية حيث تجعل النظام الاقتصادي الدولي رهينة”.
كانت السعودية والولايات المتحدة قد حملتا إيران مسؤولية ذلك الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.