باكستان: ترامب كلفنا القيام بوساطة مع إيران

جدة - عمرو شويل الامم المتحدة - الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلّفه القيام بوساطة مع إيران لخفض حدّة التوتّر واستطلاع إمكانية إبرام اتفاق جديد حول الملف النووي لطهران.

وقال خان لصحافيين في الأمم المتّحدة عقب لقائه في اجتماعين منفصلين كلاً من الرئيس الأميركي ونظيره الإيراني حسن روحاني إنّ “ترامب سألني ما إذا كان بإمكاننا المساهمة في تهدئة الأوضاع وربّما التوصّل إلى اتّفاق جديد” مع طهران حول برنامجيها النووي والبالستي.

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غير أنّ الرئيس الأميركي قدّم رواية مغايرة بعض الشيء لرواية خان، مؤكّداً أنّ رئيس الوزراء الباكستاني هو الذي بادر إلى عرض وساطته.

وقال ترامب “هو (خان) يحب القيام بذلك، وتربطنا علاقة جيّدة للغاية، لذلك هناك احتمال أن ينجح هذا الأمر”.

وأضاف الرئيس الأميركي “في الواقع هو الذي طلب مني ذلك، وأعتقد أنّ اللقاء أمر جيّد. نحن موجودين جميعاً هنا، في نيويورك، ولدينا وقت”، من دون أن يؤكّد صراحة موافقته على هذه الوساطة الباكستانية.

وجدّد ترامب التأكيد على أنّ القادة الإيرانيين “يودّون التفاوض”، مضيفاً “لكنّهم لم يقبلوا بعد” لقاءً على أعلى مستوى

وكان ترامب قال خلال مؤتمر صحافي الإثنين إنّه ليس بحاجة لوسيط بينه وبين إيران.