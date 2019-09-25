إعلامي مصري: وصمة عار فى حق كل من يظهر على قناة الجزيرة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

قال الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، هو الذي يدير قناة الجزيرة، وهو الذي يتآمر على مصر من خلالها.

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وأضاف الإبراشي، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، الثلاثاء، أن قناة الجزيرة لم تعد قناة مهنية، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل موجه من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: "ما تفعله الجزيرة واضح للجميع وفكر التنظيم الإرهابي الذي تدار به أصبح مكشوف لدى الجميع، ومن المؤسف أن نشاهد بعض السياسيين يتعاملون مع هذه القناة، ومن يتعامل معه يعتبر وصمة عار عليه، ويبيع نفسه في سوق النخاسة، لأنها قناة تتآمر على مصر، وتطاول على الجيش المصري، ومن الخزي والعار أن يظهر عليها سياسي في ظل هذه الأوقات، من أجل أن تدفع له الثمن.