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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
قناة الجزيرة
كتب
متابعات_الخليج 365
قال الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، هو الذي يدير قناة الجزيرة، وهو الذي يتآمر على مصر من خلالها.
وأضاف الإبراشي، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، الثلاثاء، أن قناة الجزيرة لم تعد قناة مهنية، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل موجه من جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع: "ما تفعله الجزيرة واضح للجميع وفكر التنظيم الإرهابي الذي تدار به أصبح مكشوف لدى الجميع، ومن المؤسف أن نشاهد بعض السياسيين يتعاملون مع هذه القناة، ومن يتعامل معه يعتبر وصمة عار عليه، ويبيع نفسه في سوق النخاسة، لأنها قناة تتآمر على مصر، وتطاول على الجيش المصري، ومن الخزي والعار أن يظهر عليها سياسي في ظل هذه الأوقات، من أجل أن تدفع له الثمن.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي مصري: وصمة عار فى حق كل من يظهر على قناة الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.