الأمين العام لجامعة الدول العربية : لا نرغب في الدخول بمواجهة مسلحة مع إيران

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 أبو الغيط كتب متابعات_الخليج 365 أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، أن التصرفات الإيرانية تجاه المنطقة بشكل عام مثيرة للقلق، موضحا أنه لا توجد رغبة في الدخول بمواجهة مسلحة مع طهران.

Advertisements وأوضح أبوالغيط أن حرية الملاحة في العالم مسؤولية دولية، خاصة في الممرات الحيوية كمضيق هرمز الذي تهدده إيران بشكل مستمر. ووصف الأمين العامة لجامعة الدولة العربية الوضع في منطقة إدلب السورية بـ"المعقد" نتيجة التدخلات الأجنبية في الأزمة خاصة تركيا وإيران.

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