عادل الجبير: قطر تواصل تمويل الإرهابيين وتتدخل في شؤون الدول

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
الجبير
كتب
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء، إن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابين، وتتدخل في شؤون الدول.
وشدد الجبير في جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة أن تغير الدوحة سياسياتها التي لا يمكن السماح باستمرارها.
وأكد وزير الدولة السعودي أن "قطر تقدم ملايين الدولارات لحزب الله وميليشيات الحشد الشعبي العراقية".
وبشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، قال الجبير: "نعتقد أن المسؤول عن الهجوم على أرامكو إيراوأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "أن هدفنا هو أن نعطي أدلة قوية للعالم بشأن حقيقة ما جرى في هجوم أرامكو".
وفي إجابته عن سؤال بشأن طبيعة الرد السعودي على الهجوم الإرهابي، قال الجبير: "لن أكشف خياراتنا العسكرية للرد على هجوم أرامكو، لكننا نبحث ذلك"، مؤكدا أن الرياض "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران".
واستطرد قائلا: "سنواصل العمل مع الحلفاء حتى يكون لنا الخيارات المناسبة في التعامل مع إيران".ن، لأنه تم بأسلحة إيرانية".
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