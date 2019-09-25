عبدالله حمدوك يؤكد حرص السودان على علاقات متينة مع الإمارات

حمدوك وعبدالله بن زايد

كتب متابعات_الخليج 365

والتقى حمدوك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك "الثلاثاء" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ومن جانبه أكد بن زايد استعداد الإمارات لدعم السودان في كافة المجالات بما يحقق الاستقرار والسلام.

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