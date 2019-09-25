صور مرعبة وأرقام مفزعة بسبب هزة أرضية ضربت باكستان

أعلنت السلطات المحلية في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية ارتفاع حصيلة الهزة الأرضية التي ضربت الإقليم إلى 8 قتلى بينهم طفلان وجرح 100 آخرين على الأقل.



في التفاصيل، أدت الهزة الأرضية التي شعر بها سكان مناطق وسط وشمال باكستان إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية في منطقة "مير بور" إضافة إلى أحد الطرق الرئيسية في منطقة "جاتلان" وانهيار أجزاء منه في نهر مجاور وفق شهود عيان.

كما بثت وسائل إعلام محلية مشاهد لأحد الطرق والمركبات المتضررة على جانب الطريق.

كذلك رفعت السلطات المحلية حالة التأهب في مستشفيات كشمير، وطالبت السكان بتوخي الحذر والابتعاد عن المرافق المتضررة.

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"الجيش يتدخل"

في غضون ذلك، قرر الجيش الباكستاني إرسال فرق طبية وإغاثية وبدأ عمليات إغاثة المتضررين وتقييم حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهزة الأرضية في ظل مخاوف من وقوع هزات ارتدادية وانهيارات أرضية جراءها.

يذكر أن سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدن وقرى إقليم البنجاب وشمال باكستان وكشمير الخاضعة لباكستان قد شعروا بهزة أرضية دفعت سكان المباني للخروج منها.

كما قدر المركز الوطني لرصد الزلازل شدة الهزة بـ 8.5 درجات على مقياس رختر وعلى عمق 10 كلم، مشيرا إلى أن مركزها يقع على بعد نحو 5 كلم شمال مقاطعة جهلم في إقليم البنجاب الباكستاني، ووقعت الهزة عند قرابة الساعة 4:02 عصرا بالتوقيت المحلي (11:02 بتوقيت غرينتش) واستمرت 13 ثانية.