الموجز
على الرغم من إطلاقه البيان منذ 3 أيام ، إلا أن العديد من صفحات فيس بوك لا تزال تتداول البيان التحذيري الذي أطلقه المتحدث الرسمي للجيش المصري عقيد أ ح/ تامر محمد محمود الرفاعي ، والذي جاء نصه كالتالي :
فى إطار إنتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الإجتماعى .. تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات / المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى ، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على [ فيسبوك - تويتر ] هما فقط المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .
وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الإنسياق وراء أى مصادر أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .
كانت هذه تفاصيل خبر صفحات الفيس بوك تتداول «البيان التحذيري» للمتحدث العسكري بإسم الجيش المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.