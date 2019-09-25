صفحات الفيس بوك تتداول «البيان التحذيري» للمتحدث العسكري بإسم الجيش المصري

الموجز

على الرغم من إطلاقه البيان منذ 3 أيام ، إلا أن العديد من صفحات فيس بوك لا تزال تتداول البيان التحذيري الذي أطلقه المتحدث الرسمي للجيش المصري عقيد أ ح/ تامر محمد محمود الرفاعي ، والذي جاء نصه كالتالي :

فى إطار إنتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الإجتماعى .. تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات / المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى ، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على [ فيسبوك - تويتر ] هما فقط المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .

وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الإنسياق وراء أى مصادر أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .