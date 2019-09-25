الحكم بالسجن على شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومسئولين آخرين 20 عاماً

الموجز

أصدرت محكمة عسكرية جزائرية حكمها ضد السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 20 عاماً.

وذكر موقع العين الإماراتي أن المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة الجزائرية أصدرت حكما بسجن شقيق الرئيس الجزائري المتنحي 20 عاماً، إلى جانب رئيسىّ جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون 15 عاماً حضوريا، وفق بيان.

وقضت المحكمة ذاتها بإدانة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعماله بـ20 سنة سجناً غيابياً.

ونقلت وسائل إعلامية جزائرية عن عدد من محامى المتهمين الأربعة قولهم إن بشير طرطاق رئيس جهاز المخابرات السابق رفض حضور جلسة المحاكمة يومى الإثنين والثلاثاء، بينما رفض السعيد بوتفليقة الرد على أسئلة القاضي.

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وخصصت المحكمة جلسة المحاكمة فى يومها الثانى للاستماع لأقوال لويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض، والفريق المتقاعد محمد رئيس جهاز المخابرات الأسبق.

ووجهت المحكمة العسكرية تهماً للأربعة تتعلق بـ"المساس بسلطة الدولة والتآمر على قائد تشكيلة عسكرية"، فى إشارة إلى محاولة الانقلاب على قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن فاروق قسنطينى، محامى مدين، قوله إن موكله اعترف بمشاركته فى اللقاء المشبوه شهر مارس الماضي، لكنه أشار بأن الجنرال المتقاعد برر ذلك بـ"محاولته البحث عن رئيس للمرحلة الانتقالية".

والإثنين الماضي، بدأت وقائع المحاكمة التاريخية لأركان رموز نظام بوتفليقة الأربعة فى محكمة البليدة العسكرية وسط تعزيزات أمنية مشددة على محيط المحكمة.

وفى 4الرابع من مايو الماضي، قرر القضاء العسكري استدعاء الجنرال المتقاعد محمد مدين رفقة الجنرال بشير طرطاق وشقيق بوتفليقة، ووجه لهم تهمة "التآمر على سلطتى الدولة والجيش"، وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.