عمرو أديب يعرض اعترافات خطيرة لعناصر إرهابية عربية وأجنبية لإسقاط الدولة.. تصوير ارتكازات أمنية وتقديم الدعم المادي والإلكتروني لحشد التظاهرات ورصد ميدان التحرير من طائرة «درون»

الموجز

كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل خطيرة بشأن استعانة جماعة الإخوان الإرهابية بعدد من العناصر العربية والأجنبية لدعم التظاهرات في مصر بهدف نشر الفوضى وإسقاط الدولة.

وعرض أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مقطع فيديو لاعترافات عدد من العناصر الإرهابية من جنسيات مختلفة، والذين جاءوا إلى مصر خلال شهر أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري لدعم المظاهرات.

واعترفت جميع العناصر بعملهم مع جماعة الإخوان الإرهابية ودعم التظاهرات في مصر، وهم:

- أشرف أسعد أحمد طافش - فلسطينى الجنسية.

دخل أشرف الأراضى المصرية فى 18/9/2019، عبر ميناء رفح البرى، وهو أحد عناصر تنظيم الجهاد الإسلامي التابع لحركة حماس، ويعمل كمسئول سرى للرصد والاتصال.

واعترف طافش بأنه انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي في 2013 بمجال جمع المعلومات، وجاء إلى مصر بتكليف من المسئولين قبل اليوم المحدد للمظاهرات لدعم ما اسماه "الثورة".

- بيتر باص هارون - هولندى الجنسية

دخل الأراضى المصرية في 14/9/2019، عبر ميناء القاهرة الجوى، وتم ضبطه أثناء قيامه برصد وتصوير منطقة ميدان التحرير والشوارع المحيطة به باستخدام طائرة "درون" من خلال شرفة أحد الفنادق، بهدف نقل صور التظاهرات لصالح إحدى الجهات الأجنبية، وتم رصد الأجهزة والمبالغ المالية التى كان بحوزته.

- بيرات بيرتان أودجان - تركى الجنسية

دخل بيرات إلى مصر في 22/9/2019، عبر ميناء القاهرة الجوى، وأقام بأحد الفنادق بوسط المدينة.

تم ضبطه وهو يقوم بعمليات الرصد والتصوير، والتواصل مع بعض العناصر لصالح إحدى الجهات، وألقى القبض عليه فى ميدان التحرير بسبب تصوير أشخاص وارتكازات أمنية.

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- ثائر حسام فهمى - أردنى الجنسية

دخل مصر في يوم 4/9/2019، وأقام بمنطقة البساتين بالقاهرة، وهو أحد العناصر المناهضة للحكومة الأردنية ودائم الإسقاط على الدولة المصرية.

جاء إلى مصر للمشاركة فى دعم التظاهرات من خلال المشاركة باللجان الإلكترونية الداعية لما أسماه الثورة.

- عبد الرحمن على محمد - أردنى الجنسية

دخل مصر في يوم 5/9/2019، عبر ميناء برج العرب الجوى، وأقام بمنطقة البساتين بالقاهرة، وهو أحد العناصر المناهضة للحكومة الأردنية ودائم الإسقاط على الدولة المصرية.

جاء إلى مصر للمشاركة لدعم التظاهرات وتقديم الدعم المادي والفني وتم ضبطه بميدان التحرير.

- عبد الله كيماك - تركى الجنسية

دخل مصر في يوم 18/6/2019 عبر ميناء القاهرة الجوى، وتم ضبطه بمديان التحرير أثناء قيامه بعمليات الرصد والتصوير بالميدان لصالح إحدى الجهات.

تضمن هاتفه عدد من الصور لبعض الشباب المتواجدين بميدان التحرير أثناء قيامهم بالتجمع فى محاولة للحث على التظاهر.

- مصطفى أحمد مصطفى - مصرى الجنسية

يعمل بالمملكة العربية السعودية وعاد للأراضى المصرية بتاريخ 24/8/2019، بناء على تكليفات التنظيم الدولى للإخوان بعودة عدد من عناصرهم غير المرصودة والعاملين بمختلف الدول لتقديم الدعم المادى للعناصر الإخوانية بالبلاد وتقديم الدعم لحشد للتظاهرات المخطط لها من خلال ارتباطه وسيطرته على بعض العناصر الإخوانية المدسوسة داخل إحدى روابط الأندية الرياضية.

تم ضبطه بمنطقة ميدان التحرير، واعترف بتقاضى 5 آلاف دولار من القيادات الإخوانية الهاربة لتوزيعها على الشباب ودعم المظاهرات ضد مصر.