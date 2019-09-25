اردوغان التقى الرئيس الصومالي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

التقى الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، الرئيس الصومالي ​محمد عبدالله فرماجو​، في اجتماع مُغلق، في المقر العام للأمم المتحدة في ​نيويورك​، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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