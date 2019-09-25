السجن ست سنوات لجنديين فنزويليين على خلفية وفاة ضابط اثناء احتجازه

حكم على جنديين فنزويليين بالسجن ست سنوات على خلفية وفاة ضابط في البحرية اثناء احتجازه متهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.
وعبر روا محامي ضابط البحرية المتوفي رافايل اكوستا، الونسو ميدينا روا عن الخيبة لأن القاضي استبعد العقوبة الاساسية وهي التعذيب، والتي تحمل عقوبة السجن ما يتراوح بين 15 و25 عاما طبقا للقانون الجنائي.
وكان تاراسيو وزاراتي قد أودعا الحبس الاحتياطي في الأول من تموز بعد وفاة اكوستا نهاية حزيران.
وكان اكوستا ضمن مجموعة من 13 شخصا تم اعتقالهم لدورهم المفترض في "انقلاب" فاشل ضد مادورو، حاولت الحكومة أن تربطه بزعيم المعارضة خوان غوايدو.
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