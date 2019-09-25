ديلي تلغراف: ترامب تجاهل معلومات بشأن الاعتقال الوشيك لصحفي في مصر

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، مقالا بعنوان "ترامب ’تجاهل’ معلومات بشأن الاعتقال الوشيك لصحفي في مصر"، موضحة أن "ناشر صحيفة ​نيويورك تايمز​ كشف أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قررت "تجاهل معلومات" بشأن الاعتقال الوشيك لمراسل الصحيفة في مصر، والصحيفة علمت بالأمر من مسؤول أميركي كان يخشى العقاب والمساءلة لأنه أطلع الصحيفة على القبض الوشيك على مراسلها".

ولفتت الصحيفة الى أنه "عند وقوع الحادث منذ عامين، تم نقل المراسل دانكان وولش خارج القاهرة قبل اعتقاله، ولم يكن ذلك لتدخل ​الولايات المتحدة​، ولكن لأن الصحيفة طلبت المساعدة من أيرلندا، ​الدولة​ الأم لمراسلها"، مذكرة أن "ترامب حليف وثيق للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، كما أنه يناصب العداء للإعلام الأميركي، خاصة نيويورك تايمز، التي يصفها بأنها مروجة لأنباء كاذبة".