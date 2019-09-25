مجلس قضاء زحلة بالتيار: التفاهم على إقرار قانون تصنيف زحلة وبعلبك وحلبا وصيدا والنبطية من المدن الأساسية بلبنان

أعلن مجلس قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​"، أنّ "برعاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وعنايته، تمّ التفاهم بين الكتل النيابية الأساسيّة، ومنها "​كتلة الوفاء للمقاومة​"، "​كتلة المستقبل​"، "​كتلة التنمية والتحرير​" وتكتل "​لبنان​ القوي"، على إقرار قانون تصنيف زحلة و​بعلبك​ وحلبا وصيدا والنبطية من المدن الأساسيّة في لبنان".

وأوضح في بيان، أنّ "الاقتراح كان تقدّم به النائب السابق ​جوزف معلوف​ وتابعه فيما بعد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، وقد حُسم خيار التصويت على إقراره خلال زيارة رئيس تكتل "​لبنان القوي​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى "بيت الوسط" ولقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، حيث تمّ الاتفاق عليه إلى جانب التفاهمات الأُخرى حول ​التعيينات القضائية​ والإدارية الّتي حصلت مؤخّرًا، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​".

وركّزالمجلس على أنّ "الهمّ الأوّل لباسيل كان إقرار الاقتراح المقدّم من عقيص، لما فيه مصلحة لهذه المدن لا سيما زحلة، لجهة تسريع عجلة الإنماء فيها إلى جانب المدن الأُخرى الّتي استفادت من جرّاء اقتراح عقيص. وهنا تكمن أهميّة التوافق بين الأحزاب للمصلحة العامة".

وهنأ أهالي زحلة على "هذا الإنجاز"، متمنيًا أن "يعود عليهم وعلى مدينتهم بالفائدة الإنمائيّة المرجوّة".