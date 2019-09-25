قدمت الكتيبة الايطالية العاملة في اطار "اليونيفيل"، مولدا كهربائيا لصالح بلدية عين ابل. واقيم للمناسبة، احتفال في قاعة الكنيسة، حضره رئيس البلدية عماد للوس ومسؤول مكتب التعاون المدني العسكري في الكتيبة الايطالية العقيد جوستي ومسؤول الإدارة المالية في الكتيبة الإيطالية العقيد ديفتس، بالاضافة الى اعضاء المجلس البلدي وحشد من ابناء البلدة.
وشكر الجنرال بيشيوتا بلدية عين ابل على تعاونها مع اليونيفيل، وقال: "لنا الشرف ان نجتمع اليوم كي نحتفل بالتسليم الرسمي لمشروع المولد الكهربائي للبلدة". واعتبر ان "تنفيذ المشاريع لصالح السكان المحليين هو من بنود القرار الاممي 1701 ودعم الجيش اللبناني، لافتا الى ان "هذا المشروع يعود بالفائدة على ابناء البلدة لتحسين الظروف الحياتية"، منوها بدور رئيس البلدية الذي يعمل من اجل تنمية البلدة وتأمين احتياجاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الكتيبة الإيطالية قدمت مولدا كهربائيا لبلدية عين ابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.