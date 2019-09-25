الكتيبة الإيطالية قدمت مولدا كهربائيا لبلدية عين ابل

قدمت ​الكتيبة الايطالية​ العاملة في اطار "​اليونيفيل​"، مولدا كهربائيا لصالح بلدية عين ابل. واقيم للمناسبة، احتفال في قاعة الكنيسة، حضره رئيس ​البلدية​ عماد للوس ومسؤول مكتب التعاون المدني العسكري في الكتيبة الايطالية العقيد جوستي ومسؤول الإدارة المالية في ​الكتيبة الإيطالية​ العقيد ديفتس، بالاضافة الى اعضاء المجلس البلدي وحشد من ابناء البلدة.

وشكر الجنرال بيشيوتا بلدية عين ابل على تعاونها مع اليونيفيل، وقال: "لنا الشرف ان نجتمع اليوم كي نحتفل بالتسليم الرسمي لمشروع المولد الكهربائي للبلدة". واعتبر ان "تنفيذ المشاريع لصالح السكان المحليين هو من بنود القرار الاممي 1701 ودعم ​الجيش اللبناني​، لافتا الى ان "هذا المشروع يعود ب​الفائدة​ على ابناء البلدة لتحسين الظروف الحياتية"، منوها بدور رئيس البلدية الذي يعمل من اجل تنمية البلدة وتأمين احتياجاتها.