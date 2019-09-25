ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّ "يومًا بعد يوم، وأمام أيّ استحقاق تشريعي أو خدماتي أو إداري، تظهر بوضوح عوارض الورم السرطاني الطائفي، الّذي ينهش في نسيجنا الوطني، فيحلّ التعصّب مكان الموضوعيّة، وتطغى الشعبويّة على المنطق".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا ما زلنا نكابر ونفاخر بصيغتنا الفريدة. نضحك على أنفسنا طبعًا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: أمام أي استحقاق تشريعي أو إداري تظهر عوارض الورم السرطاني الطائفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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