هاشم: عندما يلتزم لبنان بما هو مطلوب منه دوليا لا يستطيع أحد فرض إملاءات عليه

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّ "حالة الارباك في سوق العملات والتخبّط الّذي حكم موضوع ​المحروقات​ و​القمح​ وغيرها، دفع بحاكم "مصرف ​لبنان​" ​رياض سلامة​ إلى إصدار قرار لتنظيمها وفق احتياجات البلد لمنع التلاعب بحركة الدولار".

وأوضح في حديث إذاعي، تعليقًا على ما سمعه مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب ​مارشال بيلينغسلي​ من المسؤولين اللبنانيين، أنّ "المسؤولين كانوا واضحين بموقفهم، ولبنان قدّم ما عليه سابقًا وحاضرًا، وأقرّ ​المجلس النيابي​ كلّ المتطلبات الدولية اللازمة بموضوع ​مكافحة الإرهاب​ ومواجهة تبييض الأموال".

وبيّن هاشم أنّ "المسؤولين أكّدوا ذلك، ولا يستطيع أن يتهّرب المسؤول الأميركي أو غيره من أنّ لبنان ملتزم بالمتطلبات الدولية"، منوّهًا إلى أنّه "ليس خافيًا أنّ "لدى ​الإدارة الأميركية​ وبعض المسؤولين الأميركيين توجّهات مختلفة". وشدّد على أنّ "عندما يلتزم لبنان بما هو مطلوب على المستوى الدولي، لا يستطيع أحد فرض إملاءات عليه".