هاشم: عندما يلتزم لبنان بما هو مطلوب منه دوليا لا يستطيع أحد فرض إملاءات عليه

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إلى أنّ "حالة الارباك في سوق العملات والتخبّط الّذي حكم موضوع المحروقات والقمح وغيرها، دفع بحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة إلى إصدار قرار لتنظيمها وفق احتياجات البلد لمنع التلاعب بحركة الدولار".
وأوضح في حديث إذاعي، تعليقًا على ما سمعه مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي من المسؤولين اللبنانيين، أنّ "المسؤولين كانوا واضحين بموقفهم، ولبنان قدّم ما عليه سابقًا وحاضرًا، وأقرّ المجلس النيابي كلّ المتطلبات الدولية اللازمة بموضوع مكافحة الإرهاب ومواجهة تبييض الأموال".
وبيّن هاشم أنّ "المسؤولين أكّدوا ذلك، ولا يستطيع أن يتهّرب المسؤول الأميركي أو غيره من أنّ لبنان ملتزم بالمتطلبات الدولية"، منوّهًا إلى أنّه "ليس خافيًا أنّ "لدى الإدارة الأميركية وبعض المسؤولين الأميركيين توجّهات مختلفة". وشدّد على أنّ "عندما يلتزم لبنان بما هو مطلوب على المستوى الدولي، لا يستطيع أحد فرض إملاءات عليه".
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