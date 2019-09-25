خوري: المصرف المركزي وحده غير قادر على القيام بواجباته

رأى الوزير السابق رائد خوري انه "لا شك ان المشكلة الاقتصادية تتفاقم اكثر واكثر وهذا ناتج عن عدة أمور وتراكمات على عدة سنوات والادارة السيئة للملف الاقتصادي".
واعتبر في حديث إذاعي ان "المصرف المركزي لوحده من دون مواكبة من خطة استراتيجية للحكومة تواكب المسار المالي سيكون هناك مشكلة لأن هذا المصرف غير قادر على القيام بواجباته لوحده".
ولفت إلى أن "الورقة الاقتصادية التي وضعها تكتل "لبنان القوي" فيها اجراءات جريئة تذهب إلى اماكن غير شعبية لأنه لا خيار امامنا سوى اتخاذ هذه القرارت بدءا من وقف السرقة وسوء الادارة للقطاع العام".
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