سجن جنديين فنزويليين على خلفية وفاة ضابط أثناء احتجازه









اسماء السيد - كراكاس: حكم على جنديين فنزويليين الثلاثاء بالسجن ست سنوات على خلفية وفاة ضابط في البحرية أثناء احتجازه متهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وفق محاميه.

مثل اللفتنانت أسانيو تاراسيو والسرجنت إستيبان زاراتي أمام محكمة مدنية في كراكاس، حكمت عليهما بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة القتل، وفق المحامي الونسو ميدينا روا.

عبّر روا محامي ضابط البحرية المتوفي رافايل أكوستا عن الخيبة، لأن القاضي استبعد العقوبة الأساسية، وهي التعذيب، التي تحمل عقوبة السجن ما يتراوح بين 15 و25 عامًا طبقًا للقانون الجنائي.

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وكان تاراسيو وزاراتي قد أودعا الحبس الاحتياطي في الأول من يوليو بعد وفاة أكوستا في نهاية يونيو. وكان أكوستا ضمن مجموعة من 13 شخصًا تم اعتقالهم لدورهم المفترض في "انقلاب" فاشل ضد مادورو، حاولت الحكومة أن تربطه بزعيم المعارضة خوان غوايدو.

قالت حكومة مادورو إن الانقلاب المفترض كان من المقرر أن يُنفذ في 23 و24 يونيو بهدف اغتيال الرئيس وعدد من المسؤولين الكبار.

تم توقيف أكوستا في 21 يونيو، ولم يعرف مكان وجوده، حتى مثوله أمام محكمة عسكرية بعد أسبوع. وقال محاميه إن ضابط البحرية مثل أمام المحكمة جالسًا في كرسي نقال، غير قادر على الكلام، وعليه مؤشرات إلى تعرّضه للتعذيب. وأرسله القاضي إلى مستشفى عسكري، حيث توفي في اليوم التالي.

وعبّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه عن "الصدمة" لوفاة أكوستا، ما يدعم رأي الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية بشأن احتمال تعرّضه للتعذيب.

