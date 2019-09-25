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الديمقراطيون يتخذون الخطوة الأولى نحو إجراءات عزل ترامب

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دبي - بواسطة محمد فارس يبدو أن الديمقراطيين اتخذوا قرارهم في الدخول في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على خلفية ما باتت تعرف بفضيحة "أوكرانيا". رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بلوسي أمرت بفتح تحقيق رسمي حول ترامب.Provided by Deutsche Welle © Getty Images/A. Wong Provided by Deutsche Welle

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الثلاثاء (24 أيلول/ سبتمبر 2019) أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب. ويرى المراقبون أن هذا الإجراء سيشكل الخطوة الأولى للديمقراطيين في محاولتهم لعزل الرئيس الجمهوري ترامب.

وقالت بيلوسي إنّ "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا". وأضافت "لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقاً رسمياً لعزل" الرئيس.

وسيبحث المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

أ.ح/ ح.ع.ح (رويترز، ا ف ب، د ب أ)

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تحقيقه كاد يعزل دونالد ترامب من الحكم وقلقا لسنتين في البيت الأبيض. تعرف على روبرت مولر في هذا التقرير..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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