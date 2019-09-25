1302 بطاقة تموين بدل فاقد وإصدار جديد في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

قال عماد زين العابدين، وكيل وزارة التموين في السويس، إن عدد البطاقات الجديدة التي وصلت من شركة سمارت لمستحقي المواد التموينية في السويس، بلغ 1302 بطاقة.

وأضاف عماد زين العابدين في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن تلك البطاقات وصلت في شهر سبتمبر الجاري، وهي بطاقات صدرت اما بدل فاقد وبدل تالف أو اصدار جديد تقدم مواطنين بطلب للحصول عليها بعد فصلهم عن بطاقات الأسرة، أو انهم للمرة الأولى يدرجون بمنظومة التموين.

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وأوضح ان رصيد المواد التموينية في المخازن التابعة لتموين السويس، يكفي لمدة أكثر من شهرين، بالنسبة لأغلب السلع، بينما السكر يكفي لمدة 4 أشهر.

وأضاف ان بقالي المواد التموينية صرفوا حصصهم، على 4 دفعات ربط وهو المتبع بأن تصرف في كل مرة 25% من الحصة.

وقال: بينما حصل بعض بقالي التموين على 6 دفعات ربط بما يمثل 150% من حصته، وذلك بسبب اقبال المواطنين على صرف سلعهم من هؤلاء البقالين، وفي المقابل هناك تجار يبدوأ الشهر الجديد ولم تنتهي حصة الشهر السابق ويواصلون الصرف منه.​