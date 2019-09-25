حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تسود، اليوم الأربعاء، أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوج عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.
كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام خصوصاً في المناطق المنخفضة والأغوار، مع رطوبة مرتفعة في الساحل والسهل الساحلي.
وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة في الجبال ورطبة في الساحل والسهل الساحلي مع رياح شمالية غربية معتدلة.
وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا في ساعات النهار في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل نسبيا خصوصا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.
لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم السبت، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.
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