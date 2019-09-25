مشاورات بالخرطوم الأربعاء بين حكومة السودان والحركات المسلحة

كشف مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، عن انعقاد مشاورات اليوم الأربعاء بالخرطوم بين حكومة السودان والحركات المسلحة.



ووصل قلواك إلى الخرطوم، الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين لإجراء مشاورات مع الحكومة الانتقالية، وإطلاعها على أبرز مستجدات اجتماعات القاهرة (بين مكونات الجبهة الثورية 20-22 سبتمبر/أيلول الجاري).

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال إنه وصل إلى الخرطوم على رأس وفد رفيع يضم وزير النفط أوو دانيال شوانق، والكهرباء ضيو مطوك إلى جانب آخرين (لم يحددهم).

وأوضح قلواك أن "هناك مشاورات مع الخرطوم بشأن ترتيبات التفاوض في جوبا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى جانب مخرجات اجتماعات العين السخنة (شرقي القاهرة).

Advertisements





وفي 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وقّع وفد حكومة السودان، اتفاق "إعلان جوبا" مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة، واتفاق مماثل مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) قيادة عبدالعزيز الحلو.

وتضمنت الاتفاقيتان إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر، في جوبا وبرعاية مباشرة من حكومة دولة جنوب السودان.

وأقرت إجراءات لبناء الثقة بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين بالحرب.

ونص أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل لاتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

ومنذ أكثر من أسبوع تستضيف عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف "الجبهة الثورية"، وأسندت رئاسته إلى الدكتور الهادي إدريس يحيى.