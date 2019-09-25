بريطانيا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن مواطنيها المحتجزين

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن رئيس الوزراء بوريس جونسون طالب، خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف وغيرها من مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.



وفي السنوات الأخيرة أودع مواطنون إيرانيون بريطانيون السجن في إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

وفي الـ 27 من أغسطس الماضي أعلن متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن شخصين أحدهما إيراني بريطاني، أودعا السجن بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.

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وأضاف المتحدث أن جونسون عبر أيضا عن "قلقنا العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة والذي يشمل الهجمات على منشأتي شركة أرامكو (السعودية) للنفط وشدد على ضرورة وقفه".

وأوضح المتحدث أن جونسون شدد على دعمه للاتفاق النووي الإيراني والحاجة للحوار "الذي يتضمن بحث اتفاق ملحق وشامل".

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قد قال الاثنين، إن بلاده تعزو مسؤولية الهجمات على أرامكو السعودية إلى إيران، وإن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أميركية وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.