وَصَفت مصادر مصرفيّة، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إعلان حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ أنّه سيُصدر تعميمًا الثلثاء المقبل ينظّم فيه تمويل استيراد ​القمح​ والدواء و​البنزين​ بالدولار الأميركي، بأنّه "خطوة بالغة الأهميّة تهدف إلى كسر الجمود القائم في أسواق النقد الأجنبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: بيان سلامة أمس خطوة بالغة الأهمية تهدف لكسر الجمود بأسواق النقد الأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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