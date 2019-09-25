روكز عن إيقاف مشاريع استكمال طرق ضمن اعتمادات جديدة: للعودة عن هذا الخطأ بأقرب جلسة

توقّف النائب شامل روكز، عند "إيقاف مشاريع استكمال طرق ضمن اعتمادات جديدة قد سَحبها رئيس الحكومة سعد الحريري"، معربًا عن أمله بـ"إعادة برمجتها". وطالب بـ"العودة عن هذا الخطأ في أقرب جلسة عامة، وبالتالي استكمال الاعتمادات لهذا القرار، علمًا أنّه من الممكن أن تبقى العقود سارية المفعول، إلّا أنّ المتعهدين يريدون أموالهم لاستكمال العمل".
وبيّن في حديث صحافي، أنّ "الحريري يعتبر أنّ هذه الأموال تؤخَذ من الداخل اللبناني بفوائد عالية، بينما المشاريع الأُخرى الّتي أقرّت فتؤخَذ من الخارج بفوائد أقلّ". وتعليقًا على الاصطفاف الّذي حصل، رأى أنّ "من الطبيعي أن يكون لنواب المناطق، الّذين أوقفوا مشاريعهم، موقف مشترك للدفاع عن مناطقهم".
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