مصادر واكبت زيارة بيللنغسلي للجمهورية: عنوان المرحلة هو "تشديد العقوبات"

ركّزت مصادر واكبت زيارة مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون مكافحة ​تمويل الإرهاب​ مارشال بللينغسلي إلى ​لبنان​، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "عنوان المرحلة هو "تشديد العقوبات"، ف​الولايات المتحدة الأميركية​ لن تتهاون في هذا الصدد، والأمور ذاهبة الى مزيد من شدّ الخناق على "​حزب الله​"، وأيّ محاولة لمؤسّسة أو مصرف للتنَصّل، سيكون مصيرها كمصير "جمّال تراست بنك".

ولفتت إلى أنّ "كلّ من يعتقد أنّ في إمكانه التذاكي، سيوَرّط ​الدولة اللبنانية​ بمشكلات جمّة، فلا يمكن الهروب في هذا السياق. وبالتالي، على الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم على هذا المستوى".