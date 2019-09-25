مصادر واكبت زيارة بيللنغسلي للجمهورية: عنوان المرحلة هو "تشديد العقوبات"

ركّزت مصادر واكبت زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بللينغسلي إلى لبنان، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "عنوان المرحلة هو "تشديد العقوبات"، فالولايات المتحدة الأميركية لن تتهاون في هذا الصدد، والأمور ذاهبة الى مزيد من شدّ الخناق على "حزب الله"، وأيّ محاولة لمؤسّسة أو مصرف للتنَصّل، سيكون مصيرها كمصير "جمّال تراست بنك".
ولفتت إلى أنّ "كلّ من يعتقد أنّ في إمكانه التذاكي، سيوَرّط الدولة اللبنانية بمشكلات جمّة، فلا يمكن الهروب في هذا السياق. وبالتالي، على الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم على هذا المستوى".
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