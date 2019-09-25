أبو الحسن: المذهبية الطائفية تتقدم في البلاد وهذا الأمر لا يبشر بالخير

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، تعليقًا على ما حصل في جلسة ​مجلس النواب​ يوم أمس، لاسيما في ما يتعلّق ببند إنشاء سد في ​الضنية​، على "أنّنا نتراجع خطوات إلى الوراء، وأنّ حالة المذهبيّة الطائفيّة تتقدّم في البلاد، وهذا الأمر لا يبشّر بالخير".

ودعا في حديث صحافي، إلى "دقّ ناقوس الخطر، لأنّنا لا نستطيع أن نبني وطنًا للأجيال المُقبلة بهذه الروحيّة والمذهبيّة والطائفيّة"، لافتًا إلى أنّ "بعض الأفرقاء يتربّص بعضهم ببعض، وتحديدًا لدى ممارسة رئيس ​الحكومة​ صلاحيّاته بحَجب اعتمادات، حيث جوبِهَ بطريقة أقلّ ما يقال فيها إنّها غير موفّقة، أدّت الى مشاحنات وتوتّر في الجلسة".