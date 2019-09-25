شهيب: نسعى لاعطاء الاساتذة المتعاقدين حقهم بالضمان الاجتماعي

أكد وزير التربية ​أكرم شهيب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الاستثمار بالتربية يحتاج الى اعطاء المعلم حقه والحفاظ على كرامة عيشه، وهذا ما نسعى اليه على صعيد اعطاء ​الاساتذة المتعاقدين​ حقهم ب​الضمان الاجتماعي​".

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