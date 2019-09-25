عادل الجبير التقى هايكو ماس وغير بيدرسون ونصر الحريري وبيتر ماور في الأمم المتحدة

التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، كلّا من وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​، المبعوث الخاص للأمين العام إلى ​سوريا​ ​غير بيدرسون​، رئيس هيئة التفاوض السورية ​نصر الحريري​، رئيس ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ بيتر ماور؛ في مقرّ وفد السعودية في ​الأمم المتحدة​ ب​نيويورك​. وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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