الحكم على شقيق بوتفليقة وجنرالين ولويزة حنون 15 عاما سجنا نافذا

أفادت صحيفة "النها" الجزائرية بأنه تم الحكم على شقيق الرئيس الجزائري السابق ​عبد العزيز بوتفليقة​ وجنرالين ولويزة حنون 15 عاما سجنا نافذا. وأضافت "تمالحكم غيابيا بـ 20 عاما سجنا بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار". يذكر ان ​القضاء العسكري​ بالبليدة كان قد بدأ منذ يومين محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام الجزائري بتهمة "المساس بسلطة ​الجيش​" و"التآمر ضد سلطة ​الدولة​"، منهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و​محمد مدين​ المدعو توفيق الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية و​الأمن​. إضافة إلى الأمينة العامة ل​حزب العمال​ لويزة حنون. فيما يحاكم غيابيا وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله توفيق في نفس القضية.

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