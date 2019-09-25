بومبيو: لمواجهة التحديات عبر مبادرات كمبادرة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وزراء خارجية ​دول مجلس التعاون​ الخليجي و​الأردن​ و​العراق​ على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وشدد على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات عبر مبادرات كمبادرة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط. واتفق المشاركون في الاجتماع مع بومبيو على الحاجة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا واليمن، مشددين على الحاجة لمواجهة السلوك الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة.

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