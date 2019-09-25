أوغلو: أردوغان تلقى دعوة من الملك محمد السادس لزيارة المغرب

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريح لموقع "القناة الثانية" المغربية، الثلاثاء، عقب لقاء مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في نيويورك، حيث تنعقد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة انه "ناقشنا تنظيم زيارة عالية المستوى بين البلدين، إذ تلقى الرئيس رجب طيب أردوغان دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المغرب".
وأكد أغلو أنه سيزور المغرب بنفسه، قبل هذه الزيارة المرتقبة لأردوغان والتي لم يحدد موعدها، وذلك من أجل "التنسيق والتحضير لها".
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن لقاءه مع نظيره المغربي كان "مثمرا جدا"، مفيدا بأنه تم خلال المحادثات التأكيد على الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وشدد على أن المغرب يبقى بلدا شقيقا بالنسبة لتركيا.
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