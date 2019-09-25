شينزو آبي: هجمات أرامكو تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن هجمات 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي النفط السعوديتين "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة".

وعبر رئيس الوزراء الياباني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحث إيران على اتخاذ إجراءات "ترتكز على الحكمة".





وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، السبت قبل الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.