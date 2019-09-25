جونسون يطالب روحاني بالإفراج الفوري عن بريطانيين محتجزين في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالإفراج الفوري عن البريطانية الإيرانية نازانين زخاري راتكليف وغيرها من مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن طلب جونسون جاء خلال اجتماعه في نيويورك أمس الثلاثاء، مع روحاني.

وأضاف المتحدث أن جونسون عبر أيضا عن "قلقنا العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة والذي يشمل الهجمات على منشأتي شركة أرامكو (السعودية) للنفط وشدد على ضرورة وقفه".

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وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، السبت قبل الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.