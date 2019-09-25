بالتفاصيل والصور.. الأمن المصري يكشف خلية تخريبية أجنبية بينهم أتراك

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

ألقت السلطات المصرية، الثلاثاء، القبض على أتراك وسوريين وهولندي، وسط القاهرة، بتهمة التحريض على إثارة الشغب وتصوير ارتكازات أمنية، وفق مصدر أمني.



وقال مصدر أمني مصري، إن عناصر الأمن ألقت القبض على ثلاثة أتراك وسورييْن اثنين وهولندي كانوا يخططون لحشد مظاهرات معادية للدولة.

وأشار المصدر أيضا إلى أنه تم ضبط عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بحوزتهم أسلحة نارية كانوا على وشك استخدامها لترويع المواطنين، في محاولة لإثارة حالة من الغضب ضد الدولة المصرية بما يخدم مصالحهم.

وأكد المصدر أن الأمن المصري يتصدى بمنتهى الحزم لأي محاولة تستهدف أمن المواطنين واستقرار البلاد، لافتا إلى أن مخططات التنظيم الإرهابي لن تنال من استقرار البلاد وأمنها.

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بدوره، كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن هويات عناصر أجنبية تم القبض عليها في ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية، كانت تقوم بتصوير ارتكازات أمنية.

وبث أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، اعترافات أحد الأتراك المقبوض عليهم ويدعى "بيرتان أودجان".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد حذرت في وقت سابق الثلاثاء، من رعاية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإرهاب في المنطقة.

وأشارت في بيان إلى أن الرئيس التركي يحتضن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، ويوفر الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.

واختتمت مصر بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بـ"محاسبة أردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد".