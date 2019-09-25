رئيس كوريا الجنوبية: إنشاء منطقة سلام دولية يوفر ضمانة لأمننا

اقترح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أن تبادر الأمم المتحدة الى انشاء "منطقة سلام دولية" تحل مكان المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، معتبرا ان هذه الفكرة ستطمئن الشمال وتلهم العالم على حد سواء.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة رأى ان "المنطقة ستكون حافزا إضافيا لكيم للتخلي عن الأسلحة النووية، وهو جوهر المحادثات التي استمرت بتقطع لأكثر من عام بين واشنطن وبيونغ يانغ". وأضاف "إن إنشاء منطقة سلام دولية يوفر ضمانة مؤسساتية وواقعية لأمن كوريا الشمالية".
ولفت الى انه "في الوقت نفسه ستكون كوريا الجنوبية قادرة على كسب السلام الدائم".
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