جونسون طالب روحاني بالافراج عن بريطانيين معتقلين في إيران

أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ طالب، خلال اجتماعه بالرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ في ​نيويورك​، بالإفراج الفوري عن البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف وغيرها من مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.

وأضاف المتحدث أن جونسون عبر أيضا عن "قلقنا العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة والذي يشمل الهجمات على منشأتي شركة ​أرامكو​ للنفط وشدد على ضرورة وقفه".

وأوضح المتحدث أن جونسون شدد على دعمه للاتفاق النووي الإيراني والحاجة للحوار "الذي يتضمن بحث اتفاق ملحق وشامل".