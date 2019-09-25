العثماني: مكافحة الإرهاب تحتاج لجهود دولية مشتركة

أكدرئيس الوفد ​المغرب​ي لاجتماعات ​الأمم المتحدة​، رئيس الوزراء المغربي ​سعد الدين العثماني​ أن "​مكافحة الإرهاب​ تحتاج لجهود دولية مشتركة، ونحنندعو للتعايش المشترك والتسامح والاعتدال ". وشدد على ان "المغرب تساند ​الفلسطينيين​ وترفض أي تغيير في معالم ​القدس​". وقال: " نثمن دور الأمم المتحدة في وضع حد لنزاع الصحراء".

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