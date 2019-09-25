روحاني:اذا كانت أميركا تريد الحوار فعليها أن توفّر الظروف اللازمة لذلك

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّه يتعيّن على نظيره الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إعادة إرساء الثقة" بين بلديهما قبل أي لقاء بينهما.
ورأى روحاني في حديث لشبكة فوكس نيوز ان "ترامب قوّض هذه الثقة بقراره انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني". وقال: "إذا كانت الحكومة الأميركية تريد الحوار فعليها أن توفّر الظروف اللازمة لذلك".
وأوضح الرئيس الإيراني أنّ "استعادة الثقة تمرّ عبر إنهاء الضغط المفروض على الأمّة والشعب الإيرانيين". وشدّد على أنّ رفع العقوبات عن إيران "سيغيّر الأمور بالطبع".
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