ماكرون: الظروف تهيأت لإجراء حوار أميركي ايراني

رأى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الظروف باتت مهيأة لإجراء حوار بين الولايات المتحدة وايران، في الوقت الذي يسعى فيه للتوسط من أجل عقد قمة بين زعيمي البلدين المتخاصمين.
وأوضح ماكرون بعد لقائه الرئيسين الأميركي والايراني إلى ان "الظروف تهيأت لاستئناف سريع للمفاوضات. الأمر الآن يعود الى ايران والولايات المتحدة لانتهاز الفرصة".
وكان ماكرون قد اعتبر ان عدم حصول لقاء بين نظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الاسبوع سيكون "فرصة ضائعة".
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