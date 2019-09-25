رئيس وزراء اليابان: الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جريمة خسيسة

عبر رئيس الوزراء ​اليابان​ي شينزو آبي عن قلقه بشأن الموقف في ​الشرق الأوسط​. وفي كلمة ب​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، وصف آبي هجمات 14 أيلول على منشأتي ​النفط​ السعوديتين بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة". وأكد ان "دوري الذي لا يتغير هو دعوة ​إيران​ كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري".

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