لافروف بحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أجرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، ناقش خلاله الطرفان العلاقات الثنائية مع التركيز على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية.
وأوضحت ان "الوزيرين ناقشا القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال الروسي السعودي مع التركيز على الزيارة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض".
وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.
ومن المقرر توقيع اتفاقيات بشأن عشرات المشاريع خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق.
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