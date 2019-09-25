مسؤول روسي: إرسال قوات أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط لن يحل المشاكل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن إرسال قوات أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط وتعزيز إمكانيات واشنطن العسكرية في المنطقة لن تساعد بحل المشاكل في الخليج المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية.
وأكد انه "نحن لا نعتقد أن هذه القضايا يتم حلها بالوسائل العسكرية وزيادة القدارات العسكرية. نحن ننطلق بأنه ينبغي توضيح كافة التفاصيل وإجراء تحقيق موضوعي".
وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني المزعوم على المملكة العربية السعودية.
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