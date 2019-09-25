مسؤول روسي: إرسال قوات أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط لن يحل المشاكل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي فيرشينين​، أن إرسال قوات أميركية إضافية إلى ​الشرق الأوسط​ وتعزيز إمكانيات ​واشنطن​ العسكرية في المنطقة لن تساعد بحل المشاكل في ​الخليج​ المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في ​السعودية​.

وأكد انه "نحن لا نعتقد أن هذه القضايا يتم حلها بالوسائل العسكرية وزيادة القدارات العسكرية. نحن ننطلق بأنه ينبغي توضيح كافة التفاصيل وإجراء تحقيق موضوعي".

وكان ​وزير الدفاع الأميركي​، مارك أسبر، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني المزعوم على ​المملكة العربية السعودية​.