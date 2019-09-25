استنكر رئيس دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، فخر الدين ألطون، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، التي استهدف فيها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​. ودعا ألطون نتانياهو إلى "التحضير لجلسة المحكمة، بشأن قضايا ​الفساد​ التي تلاحقه، عوضا عن التهجم على أردوغان". وسأل "أليس من الأفضل قضاء وقتك في التحضير لجلسة المحكمة الخاصة بك، بدلا من مهاجمة زعيم يمكنه بالفعل الفوز في ​الانتخابات​؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي لنتانياهو: استعد لمحاكمتك بالفساد بدلا من مهاجمة أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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