شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات البرلمان: مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية دور الانعقاد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستشرع مع بداية دور الانعقاد الأخيرفى مناقشة مشروع التجارة الإلكترونية، وفرض ضرائب على الإعلانات التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن هذا النظام يتم تطبيقه فى العديد من دول العالم.

وقال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت خلال دور الانعقاد الماضى عدة جلسات حوار مع مسؤولى فيس بوك وتويتر ، فى مصر وبحثوا إمكانية تطبيق نظام فرض الضرائب على فيسبوك وتويتر حال إقرار قانون الجريمة الإلكترونية، موضحا أن الضرائب التى سيتم فرضها على الإعلانات لن تشمل فيس بوك وتويتر فقط بل أيضا ستشمل كافة مواقع السوشيال ميديا بما فيها انستجرام.

ولفت النائب جون طلعت، إلى أن اللجنة ستواصل عقد جلسات حوار مجتمعى مع عدد من مسئولى شركات فيسبوك وتويتر حول الضرائب التى يجب فرضها على الإعلانات التى تبث عبر السوشيال ميديا، متابعا: "لا يمكن أن تكون هناك شركات تحقق مكاسب طائلة من الإعلانات التى تنشرها على مواقع السوشيال ميديا ولا يتم فرض ضرائب على هذه الإعلانات فهذه أبسط حقوق الدولة".

وبشأن المكاسب التى ستعود على مصر حال تم فرض ضرائب على الإعلانات التى تبث عبر السوشيال ميديا قال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الخطوة ستوفر عوائد بالملايين لخزينة الدولة من أموال الضرائب التى سيدفعها أصحات الإعلانات المنشورة على السوشيال ميديا.